Görevli personel ortaya çıkardı! Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görevli personel şikayet etti

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı.

Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

Babanın timsah gözyaşları: Türkiye'yi yasa boğan olay kaza değil, cinayet olduğu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek'ten enflasyon tahmini: Daha az hissedilecek

Açıklanan son seçim anketi şok etti: İşte liderlerin son durumu!