TEKNOFEST bu sabah ilk ziyaretçilerine kapılarını açtı: Teknoloji festivali nefesleri kesti!

Teknoloji şöleni başladı: Uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda bu sabah ilk misafirlerine kapılarını açtı...

Uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. 21 Eylül'e kadar sürecek festival, ilk saatlerinden itibaren SOLOTÜRK, Hürkuş, Aksungur ve Anka'nın nefes kesen uçuş gösterilerine sahne oldu.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalin ilk saatlerinde sahnede SOLOTÜRK vardı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, nefesleri kesti. Katılımcılar uçuş gösterisini büyük beğeni ile izledi. Festival kapsamında bugün Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA 65 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL

17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul'da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.İşte nefes kesen gösteriden kareler:

TEKNOFEST İstanbul 2025, 17-21 Eylül tarihleri arasında teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açacak. Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST 2025 YARIŞMALAR VE ETKİNLİKLERLE DOLU

TEKNOFEST İstanbul’da bu yıl 58 ana ve 137 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. Ön elemeden geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek. Bu yıl 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı festivalde yarışmak için başvuru yaptı.

Festival boyunca hava gösterileri, konserler, bilim şovları, simülasyon deneyim alanları, planetaryum etkinlikleri, milli savunma araçlarının sergileri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş deneyimleri ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca Kıraç, 19 Eylül günü saat 19.00’da festival sahnesinde konser verecek.

ÜCRETSİZ GİRİŞ VE KAYIT DETAYLARI

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul için çevrim içi kayıt yaptırmak gerekiyor. Ziyaretçiler, 09.00-19.00 saatleri arasında festival alanına giriş yapabilecek. Etkinlik alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi öneriliyor. Festival ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgiler “www.teknofest.org” adresinde yer alıyor.

HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİİ GÖSTERİLERİ

Festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları hava gösterileri yapacak. Ayrıca F-16 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da etkinlikte yerini alacak.

