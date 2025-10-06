Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama: İsrail'de kalan 14 türk aktivist için gün verildi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den İsrail'de kalan 14 türk aktivistler için sosyal medya hesabından önemli bir açıklama geldi...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, “İsrail'deki 14 vatandaşımızın yarın Ürdün üzerinden gelmeleri için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Sözcü Keçeli, süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini beklediklerini belirtti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.

HAYDUT İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU 137 AKTİVİST TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişi Türkiye'ye getirildi.

Aktivistler, bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Aktivistler, kendilerini taşıyan uçaktan "Özgür Filistin" sloganlarıyla iniş yaptı.

"KALAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalan vatandaşların en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz" dedi.

"İNSANLIK DIŞI MUAMELEDE BULUNDULAR"

TRT Haber'e konuşan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ersin Çelik, 35 günlük bir sürecin ardından Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. İsrail kısmının zor olduğunu ifade eden Çelik, kendilerine insanlık dışı muamelede bulunulduğunu aktardı.

Haydut İsrail'in kendilerine hem fiziksel hem de psikolojik şiddette bulunduğunu aktaran Çelik, "Bazı arkadaşlarımızı yaraladılar. Yemek vermediler, su vermediler. Onların artıklarını içmemizi istediler, kabul etmedik. Neticede devletimiz bizi aldı, getirdi" dedi.

"İSRAİL'DE MORALLER ÇOK BOZUK"

Ablukayı kaldırdıklarını düşündüklerini ifade eden Çelik, "Çünkü İsrail'de moraller çok bozuk. İnanılmaz öfkeliler, çok kızgınlar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bütün dünyanın onlardan nefret ettiğini görmeye başladılar. O yüzden biz ablukayı kırdık üç gün önce. Ve kırılmanın etkisini de üç gün boyunca İsrailli Siyonist askerlerin ve polislerin yüzlerinden çok net bir şekilde okuduk." dedi.

"BÜTÜN DÜNYAYA İSRAİL'İN NE KADAR ZALİM OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Türkiye Delegasyonu Saha Sorumlusu, Tunus Saha Sorumlusu Davut Başkıran ise, Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Elçiliklerin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Başkıran, "Orada bizimle ilgilendiler, bunun için çok teşekkür ediyorum. Ama kamuoyuna şu isimleri paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Orada elçiliklerimiz geride kalan arkadaşlarımızı da getireceklerini söylediler. Ben kamuoyuna yine de bu isimleri paylaşmak istiyorum: Mecit Bahçıvan, Abdullah Gündem, Alpaslan Atasan, Yunus Demir, Turgay Turan, Zeynel Abidin Özkan, Muhammed Fatih Sinan, Sena Polat, Semih Fener, Hakan Şimşek. Bunlar orada kaldı. Ancak elçiliklerimiz bunları bize tekrar ulaştıracağını söyledi. Biz başardık! Ablukayı kırdık. Bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik. İki hedefimizden biri de buydu, başardık arkadaşlar." dedi.

"TÜRKİYE BİZİ BURADA BIRAKMAZ DEDİM"

Aktivist Said Ercan ise şunları söyledi:

"Dün koğuşta arkadaşlarla konuşurken dedim ki, Türkiye bizi burada bırakmaz, uçak gönderir ve yarın aldırır dedim. Ama bir şeyi unutmuştum. Bizi aldırdı, bizim yanımıza da diğer 44 ülkenin vatandaşını aldırdı. İşte büyük Türkiye'nin fotoğrafı! Ben gözyaşlarımı tutamıyorum. Biz bir şeyi başardık. Sumud Filosu'nun amaçlarından bir tanesi dünyayı duyurmaktı. Bunu başardık. Ama bir konuda üzgünüm; o Gazze sahilinde bizi bekleyen, oyuncaklarını bekleyen, çikolatasını bekleyen çocuklara ulaşamadık. Ama inşallah tekrar geleceğiz. Dünya ayağa kalktı. Ben Türkiye'mize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve buradaki arkadaşlarımıza, hepsinden Allah razı olsun. İşte büyük Türkiye'nin fotoğrafı! Herkese selamlar gönderiyorum, başardık inşallah."

DEVELİ: 200 GEMİYLE ÇIKTIĞIMIZDA BU ABLUKA SONSUZA DEK KIRILACAK

Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Bekir Develi, bu yolculuğa çıkmanın kendileri için çok büyük bir şeref olduğunu söyledi.

50 gemiyle çıktıklarını belirten Develi, "Kıbrıs'tan katıldık filoya ve 36,8 mil yaklaşabildik Gazze'ye. Allah onların gözlerine perdeler çekti. Aynı Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi. İnanıyorum ki 200 gemiyle çıktığımızda bu abluka sonsuza dek kırılacak ve Gazze'ye ulaşacağız." dedi.

Develi, "Allah'a yemin ediyorum ki bu dakikadan sonra bütün Sumud filo üyeleri, 4,5-5 saat güneşin altında, plastik kelepçelerle arkadan bekletilip oranın Savunma Bakanı'nı zorla dinlettirilen bu adamlar nötr gittilerse, şu an tam bir anti-siyonist olarak döndüler buraya." ifadelerini kullandı.

"ORADAKİ MAZLUMLARA ULAŞACAĞIZ"

Daha büyük bir filoyla gideceklerini ve onların kırılmaz dediği her şeyi kıracaklarını vurgulayan Develi, "Oradaki mazlumlara ulaşacağız ve bu yardım filoları bir daha 36 mil geriden dönmek zorunda kalmayacak. Bunun kırılmaz olduğunu, bu yankı odasının bozulduğunu Sumud Filosu ispat etti. Daha beterini yapacağız inşallah. Yeter ki sizler arkamızda durun, biz bunu başarabilecek kuvvetteyiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım." diye konuştu.

"SAVUNMA BAKANI KONUŞAMADIĞI İÇİN DEFOLUP GİTTİ"

Haydut İsrail'in kötü muamelesine dikkati çeken Develi, şunları söyledi:

Bizi 48 saat hapishanede tuttular. Her 1,5 saate bir geceleri uyandırıp, yani uyumamamız için sürekli içtima aldılar. Savunma Bakanı'nı dinlemek zorunda bıraktılar. Biz de Savunma Bakanı'nı protesto etmek için 'Free Palestine' diye bağırdık. Sonra sırf buna ceza olsun diye, Savunma Bakanı konuşamadığı için defolup gitti. Ondan sonra giderken de bir şey söyledi oradaki askerlere. Apar topar, kadın, yaşlı, genç dinlemeden herkesi arkadan plastik kelepçelerle, sıkma değil ama kapatıyor, sonra asılıyor kan dolaşımın dursun diye. O şekilde tam 4,5 saat betonun üzerinde bizi tuttular. Ayak yalın, su vermediler. Asla temiz su vermediler. Tuvaletten su içmemizi söylediler. Biz de onların sonradan, bir şekilde basına tatlılık olsun diye buralarına kamera takıyorlar, su ikram ediyorlar. Öyle olduğu hiçbir durumda sularını ve yiyeceklerini kabul etmedik, elimizle ittirdik bu şekilde. Nefret ettiler bizden ama şunu bilmiyorlar ki, biz onlardan daha çok nefret ediyoruz ve biz kazanacağız Allah'ın izniyle."

"KENDİ ELLERİYLE ON BİNLERCE ANTİSEMİTİST YETİŞTİRDİLER"

Develi, "Psikolojiyi çok iyi çalışmışlar. Bezdirme psikolojisini çok iyi çalışmışlar. Yani bir insanı aç bırakıp susuz bıraktığınız zaman o otokontrolü kaybeder. Bekliyorlar ki siz onlara bir tane vurasınız ya da dirsek atasınız ki onlar da size mislini yapsın. Ama elhamdülillah, ben dümdüz söyleyeyim, ben tuvaletten su içtim. Yeter ki duruşum bozulmasın, izzetim kırılmasın diye. Önemli değil, elhamdülillah. Bizim burada 5 gün yaşadığımızı, Gazzelilerin 2 yıldır yaşadığı yanında, hatta onlarca yıldır yaşadığı yanında edepsizlik aslında benim bunu bu şekilde ajite anlatmam ama en azından dünya kamuoyu bilsin: Kendi elleriyle on binlerce antisemitist yetiştirdiler burada şu anda, dünyanın dört bir tarafından. Sırf bunların bu adi tavrı yüzünden bir İtalyan Müslüman oldu hapishane arabasının içinde, bizlerin vesilesiyle. Sarıldık, ağladık, kutladık. Ve daha beterini yapacağız. Onlar bizi tahfif ediyorlar, hafife alıyorlar. Onlar bizi henüz tanımamışlar. Bu sefer 50 gemiyle gittik, Allah'ın izniyle 500 gemiyle gideceğiz."

AKTİVİSTLER ADLİ TIP KURUMU'NDA

İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrılan aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirildi.



Aktivistlere destek olmak için ellerine Türk ve Filistin bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar, otobüslerin içeri girdiği sırada tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Aktivistlerin ifadeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilen 10 savcı tarafından alınacak.

Suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle Türk vatandaşı olmayan aktivistler de isterlerse ifade verebilecek.

