Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı