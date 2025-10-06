Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, doğusu akşam güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam yer yer 7; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.