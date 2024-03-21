Dikkat! Uzman isim borsa yatırımcısını uyardı: “Yarın için hazırlıklı olun”

Borsa İstanbul, 2024 yılıyla birlikte 9 bin puanın üzerine tırmandı. Yeni rekorlarla beraber yatırımcıların girişleri çoğaldı. Ekonomist Atilla Yeşilada, son köşe yazısında ise yarından itibaren "hazırlıklı olun” mesajını verdi.

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Uzman ekonomist Atilla Yeşilada, Paraanaliz sitesinde yayınladığı köşe yazısında önemli noktalara değindi. Merkez Bankası’nın faiz artırmasıyla beraber borsaya dikkat çeken Yeşilada şunları söyledi;

“Sevgili Reis’ime doktorları hangi ilaçları yazdı bilemem, ama dozu ikiye katlasınlar, çünkü akıl sağlığı üstünde harkulade etkisi oldu. Seçime ramak kala TCMB’nin faiz artırmasına göz yummak, hem Ekonomik İstikrar Programı uğruna siyasi risk almak, hem de seçim sonrası daha fazlasının yapılmasının önündeki siyasi engelleri kaldırmak anlamını taşır.

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Yüzde 50 basit faiz bu enflasyonun hızını kesmez. Sosyal medyada defalarca söyledim, TCMB faizi EN AZ %60’a çekecek. Bankalararası piyasadaki likiditeyi öyle bir emecek ki, bankalar kendilerini Dune filminde sanacaklar (Bilim kurgu seyretmeyenler için: O gezegende havada nem oranı eksi %70).

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Siz böyle yarın Kıyamet Günüymüş gibi harcayıp, esnaf da fırsattan istifade kafasına göre zam yaparsa, seçimden sonra size kabak dolması tarifini öğreteceğim. Önce kabağı bir güzel oyarsın…

Lütfen artık kimse devaluasyon beklemesin, dövizde kalıp birikimlerini heba etmesin. Yarından tezi yok, döviz bozdurup TL’ye geçin. Yabancı yatırımcıların Türkiye’nin kapısına gelip, gümrük kontrolünden geçmemeleri için tek bir neden vardı: Erdoğan’ın seçimden sonra Şimşek’i şutlayıp, Berat Albayrak’ın sponsorluğunu yaptığı İslamcı Ekonomi Ekolünü geri getireceği beklentisi. Bu beklenti kadük oldu.

Tabii, Erdoğan’ın yıllardır kaprisleri ve akıldışı hamleleri ile yarattığı korku ve hayal kırıklıkları tek bir faiz artırımı ile tedavi edilemez. Ama size garanti ediyorum, 1 Nisan’dan itibaren her hafta BDDK istatistiklerinde sıcak para girişi göreceğiz.”

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