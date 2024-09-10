Devlet Bahçelinin hayatı kitap oldu: 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi'

Ülkenin milli menfaatlerini her şeyin önünde tutan, devlet adamlığı ile bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' adıyla kitap oldu.

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Devlet Bahçelinin hayatı kitap oldu: 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip. Siyasete ömrünü adamış olan Devlet Bahçeli, bu süreçte darbelere, muhtıralara ve siyasi hesaplaşmalara tanıklık etti. Bahçeli, bir ülkü için de mücadele verdi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN HAYATI KİTAP RAFLARINDA YERİNİ ALDI

Türk demokrasi tarihinin önemli aşamalarına tanık olan MHP lideri Bahçeli'nin bu tanıklıkları ve hayatı kitap oldu. MHP lideri, bu kez Meclis kürsüsünde değil kitap raflarında yerini alacak ve sayfalarından sevenlerine seslenecek.

Devlet Bahçelinin hayatı kitap oldu: 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi'

KURDUĞU ÜLKÜYÜ KİTAPLA OKUYUCULARIYLA BULUŞTURUYOR

Devlet Bahçeli, siyasi mücadelesini, ödediği bedelleri ve kurduğu ülküyü bu kitapla okuyucularıyla buluşturuyor.

'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' adlı kitap, yakında raflarda yerini alacak. Ve aynı zamanda da Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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