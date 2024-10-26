Devamlı ilaç kullanana kötü haber! İlaç fiyatlarına zam resmi gazetede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayınlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ı onayladı. İlaç fiyatlarını belirlemek için kullanılan Euro kuru güncellendi. İlaç fiyatlandırması için kullanılan TL cinsinden Euro değeri %23.5 artarak 17 bin 5483 TL'den 21 bin 6721 TL'ye yükseldi.

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DEPO VE KAR ORANLARI



Sağlık sektöründe kullanılan bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken, depocu ve eczacı kar oranları aşağıdaki gibi olacak: 328 TL'ye kadar olan kısmı için depocu karı %8, eczacı karı %28, 328-657 TL arasında kalan kısmı için depocu karı %6, eczacı karı %18 ve 657 TL üzerinde kalan kısmı için depocu karı %3 ve eczacı karı %13 olacak.

ZAM ORANI 2025 YILI İÇİNDE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen Euro değeri 2025'e kadar geçerli kalacaktır. Yeni bir Euro değerlemesi 2025'e kadar yapılmayacak.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre, gerçek kaynak fiyatı barem değerleri Euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74.72 TL ve diğer ürünlerde 39.05 TL olarak belirlendi.