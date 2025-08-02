Mustafa Destici'den Müslüman devletlere çağrı: Gelin hep birlikte Gazzeye girelim, kıyamet kopacaksa da kopsun

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, Gazze'nin tüm Müslüman aleminin kanayan yarası olduğunu söyledi.

"İSRAİL'E TOPYEKUN MÜDAHALE EDİLMELİDİR"

Gazze'yle ilgili televizyon ve radyolarda dinlenen, izlenen haberlere ve sosyal medya platformlarındaki görüntülere bakmaya yüreklerinin dayanamadığını dile getiren Destici, Gazze'de halkın artık açlıktan ölmeye başladığını belirtti.

Gazze'ye ulaştırılan yardımları almak için kuyrukta bekleyenlere katil İsrail tarafından ateş açıldığını aktaran Destici, Gazze'de yapılan tüm insanlık dışı görüntüleri tüm dünyanın sadece izlediğini vurguladı.

İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesi toprağını hedeflerine aldığını dile getiren Destici, "Buradaki hedef sadece İsrail'in Doğu Akdeniz'deki kendi enerji güvenliğini sağlamak değil. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kalesi, son uç noktası, sınır noktası. Oradan Türkiye'nin jeopolitik olarak gücünü de zayıflatmayı düşünüyor. Elbette Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve rejim değişikliğinden memnun olduklarını ifade eden Destici, yeni rejimde adaletli bir oluşum beklediklerini kaydetti.

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PKK'nın Suriye'deki bağlantısı PYD, YPG ve SDG'nin Suriye Merkezi hükümetiyle anlaşmaya yanaşmadığına dikkati çeken Destici, "PKK'nın silah bırakmasından anladığımız ya da beklenen nedir? Sadece Türkiye içinde faaliyet gösteren silahlı terör örgütü PKK değil. Bunun Kandil ve Irak'taki kolu da İran'daki PJAK da ve Suriye'deki PYD, YPG'si, SDG'si de bırakacaktır. O bırakmadığı zaman onlar kendilerini feshetmediği zaman, PKK silah bırakmış ya da kendini feshetmiş sayılmaz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni gümrük vergilerini eleştiren Destici, "Trump biliyorsunuz bir gece yatıyor, 'Şu ülkenin vergisini arttırdım' diyor. Bir gece kalkıyor, 'onu kaldırdım' diyor. En son işte ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yüzde 15 ek gümrük vergisi getirmiş. Hiçbir ikili görüşme yok, anlaşma yok. Tek taraflı yüzde 15 gümrük vergisi getiriyor. Türkiye hemen buna mukabil aynı şekilde karşılık vermelidir. ABD ürünlerine yüzde 15 vergi getirdiğini hemen açıklamalıdır. Bakın bir kere daha söylüyorum. Bu çok ciddi bir meseledir. Bu Türkiye ekonomisini zayıflatarak Türkiye'yi güçsüzleştirme projesinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonda süreci takip edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mecliste bunlar açığa çıkacak. Ak koyun, kara koyun bu komisyonda belli olacak. Bunları göreceğiz. Milletimiz de ona göre bir duruş sergiledi. Ben bu sürecin sonunda bir sonuç çıkacağını yani Türkiye'nin lehine bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Biz sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. İtirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Milletimizi uyarmaya devam edeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Terörle müzakere ederek terör çözülmez, teröristler yok edilmez. Terörle mücadele edilerek terörün kökü kazınır ve yok edilir."