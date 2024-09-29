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Destek ödemesinde büyük zam! 9 bin 77 lira hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım desteği ücretlerini 9 bin 77 TL'ye yükseltti. Zam, ilk ödemeleri hesaplara aktardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülke çapında yapılacak toplam ödemeye ilişkin ayrıntılar açıklanırken, destek uygulamasından yararlanmak için gerekli bilgilerin iletildiği belirtildi.

Destek ödemesinde büyük zam! 9 bin 77 lira hesaplara yatırıldı
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Türkiye'de uygulanan yanlış ekonomi politikaları, milyonlarca insanın enflasyonla mücadele etmesine neden olurken, yolsuzluk sayısı artarak sosyal hizmetlere ayrılan bütçe de arttı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında paylaşılan altı aylık enflasyon verisinin ardından evde bakım desteği ücretlerini 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseltti. Zamlı ödemelerin hesaplara aktarıldığını belirtti.

555 Bin kişiye ödeme yapıldı

Bakanlık kaynakları, söz konusu destek ödemelerinden 555 binin üzerinde kişinin yararlandığını belirtti. Türkiye'de toplam 4.9 milyar TL'ye ulaşan bu destek ödemelerinin miktarı da açıklandı. Bu uygulamanın amacı, özellikle yaşlı insanların bakım giderlerini kısmen karşılamaktır.

Bakanlık, uygulamadan yararlanmak için gerekli şartları ve başvuru sürecini açıkladı.

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