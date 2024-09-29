Destek ödemesinde büyük zam! 9 bin 77 lira hesaplara yatırıldı

Türkiye'de uygulanan yanlış ekonomi politikaları, milyonlarca insanın enflasyonla mücadele etmesine neden olurken, yolsuzluk sayısı artarak sosyal hizmetlere ayrılan bütçe de arttı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında paylaşılan altı aylık enflasyon verisinin ardından evde bakım desteği ücretlerini 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseltti. Zamlı ödemelerin hesaplara aktarıldığını belirtti.



555 Bin kişiye ödeme yapıldı



Bakanlık kaynakları, söz konusu destek ödemelerinden 555 binin üzerinde kişinin yararlandığını belirtti. Türkiye'de toplam 4.9 milyar TL'ye ulaşan bu destek ödemelerinin miktarı da açıklandı. Bu uygulamanın amacı, özellikle yaşlı insanların bakım giderlerini kısmen karşılamaktır.



Bakanlık, uygulamadan yararlanmak için gerekli şartları ve başvuru sürecini açıkladı.