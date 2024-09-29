Banka promosyonları iyice arttı! O banka 24 bin TL ödeme yapacak

İsa Karakaş, emeklilerin promosyon anlaşmalarına rağmen bu yeni fırsatlardan yararlanabileceğini belirtti. Bazı bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. İsa Karakaş, "Bir emekli vatandaşımız 3 yıllık bir taahhüt vaadinde bulunmuş olsa bile bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor" dedi. İstediği zaman mevcut hesabını daha yüksek promosyona sahip bir bankaya taşıyabilir. "Bunun önünde herhangi bir ceza idari para ziyasesine izin vermez" dedi. Karakaş ayrıca, mevcut bankadaki taahhüdün kalan süreleri için cayma bedelinin iade edilebileceğini belirtti.

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BİRDEN FAZLA PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?

İsa Karakaş, birden fazla maaş alan emeklilerin çeşitli promosyonlara hak kazanabileceğini söyledi. Karakaş, "Toplamda 18.575 TL maaş almaktadır." Banka promosyonlarına bakıldığında toplam 6.250 TL. Her durum için ayrı bir rakam var. Promosyonlar 6.250-22.500 TL arasında değişmektedir. 12.500 TL ile 15.000 TL arasında farklılıklar vardır; 15.000 TL ile 20.000 TL arasında farklılıklar vardır; ve 20.000 TL ile 25.000 TL arasında farklılıklar vardır. Bu nedenle, maaş arttıkça promosyon da artıyor. Dolayısıyla iki maaş alıyor ve eşinden 6.000 TL alıyorsa, toplamda 12.500 TL alıyorsa ne olur? Bu, 18.500 TL'ye mal olacak. 12.500 TL yerine 18.500 TL'lik bir promosyon alacak.