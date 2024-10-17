Deprem mi oldu? Deprem nerde oldu? Türkiye beşik gibi sallanıyor

Son dakika haberleri: Dün Malatya'da yaşanan 5.9 şiddetinde yaşanan ölüm olmadığı ve hasarlara neden olan depremin ardından bugünde Sivas'ta saat 11.29'da 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 şiddetinde deprem yaşandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7, saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi.

Depremler, yerin yaklaşık 10,57 ve 22,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan deprem ilgili Sivas valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını ve sahada tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

MALATYA'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU

Malatya’da 16 Ekim’de saat 10:46'da çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, hızla hasar tespit çalışmalarına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin açıklama yaptı. Kurum, depremin ardından Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini söyledi. Diğer yandan komşu il Elazığ’da ise 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı bina kayda geçti.

Bakan Murat Kurum, şu ana kadar bin 211 ihbarın değerlendirildiğini söyledi. Kurum, üç binada kısmi çökme meydana geldiğini belirtti.