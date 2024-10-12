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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı için bir ilk! Rekor ceza alacak

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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı için bir ilk! Rekor ceza alacak
Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti için beş ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve kırk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı için bir ilk! Rekor ceza alacak 1 12

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, polis merkezinden kaçan suçlu kıstırıldıktan sonra Şeyda Yılmaz'a ateş edip bir polis memurunu öldürdü. Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyen olayda saldırgan için istenen ceza belirlendi.

Suç makinası Yunus Emre Geçti, 22 Eylül'de polis merkezinden kaçtı. Ümraniye'deki polis Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu yerde şüpheli gözaltına alındı. Bununla birlikte, orada çıkan bir arbadede suçlu, polisin silahını alarak Şeyda Yılmaz'ı öldürdü.

Zanlı için iddianame İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede, çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve kırk yıl altı ay hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı için bir ilk! Rekor ceza alacak 2 22

TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSAN OLAY

22 Eylül 2023'te, hakkında 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Ümraniye'de bir polis merkezinden kaçtı. Polis Şeyda Yılmaz tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alınmaya çalışıldı. Ancak kavga sırasında polisin silahını ele geçiren kişi, memur Şeyda Yılmaz'ı öldürdü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Geçti'nin çeşitli suçlardan dolayı ağırlaştırılmış müebbet ve elli yıl altı ay hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran olay sonucunda şehit polis Şeyda Yılmaz, geniş katılımlı bir törenle toprağa verildi.

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