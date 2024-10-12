Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı için bir ilk! Rekor ceza alacak

TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSAN OLAY

22 Eylül 2023'te, hakkında 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Ümraniye'de bir polis merkezinden kaçtı. Polis Şeyda Yılmaz tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alınmaya çalışıldı. Ancak kavga sırasında polisin silahını ele geçiren kişi, memur Şeyda Yılmaz'ı öldürdü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Geçti'nin çeşitli suçlardan dolayı ağırlaştırılmış müebbet ve elli yıl altı ay hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran olay sonucunda şehit polis Şeyda Yılmaz, geniş katılımlı bir törenle toprağa verildi.