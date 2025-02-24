DEM Parti'den yeni açıklama geldi: Öcalan'ın çağrı yapacağı tarih belli oldu mu? İşte canlı yayındaki önemli açıklamalar...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının ardından sürecin nasıl devam edeceği merak konusuydu. Sürecin başlamasından bu yana DEM Parti'nin İmralı heyeti iki defa Öcalan ile yüz yüze görüştü. Mecliste grubu bulunan partiler ile bir araya gelinerek bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Üç defa yapılması beklenen ziyaret öncesinde geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'a da bir dizi ziyaret düzenlendi. Sürecin sonunda Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunması bekleniyor.

15 ŞUBAT BEKLENİYORDU OLMADI

Daha önce Öcalan'ın çağrı yapacağı tarihe ilişkin 15 Şubat tarihi konuşuluyordu. Bu tarih Öcalan'ın yurt dışında yakalanmasının ardından Türkiye'ye verilme tarihi olmasından dolayı önem taşıyordu. Ancak şubat ayının sonuna gelinirken merakla beklenen açıklama İmralı'dan gelmedi.

Öcalan'ın çağrı yapacağı tarih merakla beklenirken DEM Parti'den yeni bir açıklama daha geldi.

ŞUBAT SONU MART BAŞI

Öcalan'dan beklenen çağrının tarihine ilişkin açıklama yapan Hatimoğulları Şubat sonu Mart başını işaret etti:

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"Öcalan’ın yakın bir zamanda açıklama yapmasını bekliyoruz. Bunun şubat sonu ve mart başına yetişeceği bilgisini verdik. Diğer önemli bir soru şu, bu açıklamanın mahiyeti ne olacak? Tabi ki içeriğini cümle cümle bilmiyoruz ama ana fikrini biliyoruz. Ana fikri şudur: Kürt sorununun çatışma ve şiddetten arındırılarak demokratik ve hukuki bir zeminde çözülmesini sağlamak çağrısı olacak bu çağrı. Bahsettiğimiz tüm toplumsal kesimlerin bu çağrıyı heyecanla beklediğini biliyoruz.”

Kaynak: Haber7

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