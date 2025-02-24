Merkez Bankası açıkladı: Gıcır gıcır yeni banknotlar piyasaya sürüldü!

Merkez Bankası açıkladı: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Merkez Bankası yeni basılan o, banknotları bugün piyasaya sürülecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Merkez Bankası'nın yeni 100 ve 10 liralık banknotları itibarıyla bugün piyasaya sürülecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle vereceğini duyurdu.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDITürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek. TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÜÇ KİŞİNİN İMZASI YER ALACAK Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
ESKİ VE YENİ BANKOTLAR BİRLİKTE TEDAVÜL DE OLACAK Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.