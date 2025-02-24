Merkez Bankası açıkladı: Gıcır gıcır yeni banknotlar piyasaya sürüldü!

ESKİ VE YENİ BANKOTLAR BİRLİKTE TEDAVÜL DE OLACAK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.