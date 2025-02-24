Almanya'nın yeni başbakanı seçilen Friedrich Merz, Türkiye'ye nasıl bakıyor, ilişkileri nasıl etkiler?

Almanya'da tüm anketlerde önde olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz 23 Şubat'ta yapılan seçimlerde birinci çıkarak ülkenin yeni başbakanı olması sonrası Merz'in Türkiye'ye nasıl bakıyor, ilişkileri nasıl etkiler? diye merak edilmeye başlandı.

ALMANYA'NIN YENİ BAŞBAKANI MERZ TÜRKİYEYE NASIL BAKIYOR?

Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin katılımıyla gerçekleşen erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD tarafından yayımlanan ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in başbakan adayı olarak gösterildiği Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oranında oy aldı.

MERZ, TÜM ANKETLERDE ÖNDEYDİ

CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) ve Bavyera'da faaliyet gösteren CSU (Hristiyan Sosyal Birlik) partileri, ortak başbakan adayları Friedrich Merz ile yarışta öne çıkıyordu.

Anketlere göre yüzde 30 civarında oy oranına sahip olan CDU/CSU, sandıktan zaferle çıkma ihtimali en yüksek parti konumundaydı.

Muhafazakar söylemleri, göç ve iltica politikalarındaki sertleşme yanlısı tutumu nedeniyle Almanya toplumunda tepkilerle karşılaşan Merz, buna rağmen anketlerde oy kaybı yaşamadı.

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FRIEDRICH MERZ KİMDİR

Alman siyasetçi ve hukukçu Friedrich Merz (tam adıyla Joachim-Friedrich Martin Josef Merz), 11 Kasım 1955'te Brilon'da dünyaya geldi. Siyasete olan ilgisi genç yaşlardan itibaren kendini gösteren Merz, henüz öğrenci olduğu dönemde Almanya Hristiyan Demokrat Birliği’ne (CDU) katıldı. 1989’da Avrupa Parlamentosu’na seçilerek siyasi kariyerine ilk adımını atan Merz, 1994’te Federal Meclis’e girerek iç siyasete yöneldi.