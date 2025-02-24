2025 Ramazan ayına sayılı günler kaldı: İlk oruç ve ilk teravih tarihi ne zaman? İşte, Ramazan ayı ve ayrıntılar...
2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ve ilk teravih tarihi...Her yıl heyecanla ve hasretle beklenen Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başladı.
Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? İlk teravih namazı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. 2025 Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura, 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak. Böylelikle ilk oruç, 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.
İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak?Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü yatsı ezanının ardından camilerde kılınacak. Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz olarak tanımlanır.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) eşabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, ancak farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir. Teravih namazının, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih Namazı Nasıl Kılınır?Teravih namazı, dört rekâtta bir selam vererek kılınabilir ancak iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Her dört rekâtın sonunda bir miktar oturup dinlenmek de müstehaptır.
Peygamber Efendimiz, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." diyerek teravih namazına büyük önem vermiştir.
Ramazan Ayı ve Sahur HazırlıklarıRamazan ayının başlangıcına doğru hazırlıklar hız kazandı. Aileler, sahur için sofralarını kurmaya, iftar için ise özel yemekler hazırlamaya başladı. Sahurda dikkat edilmesi gerekenler arasında, uzun açlık saatlerine hazırlıklı olmak ve doğru besinlerle vücudu güçlendirmek yer alıyor.
Ramazan Bayramı İçin Planlar ŞekilleniyorRamazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşlar, bayram tatili planlarını da yapmaya başladı. 2025 Ramazan Bayramı'nın tarihi de yakından takip ediliyor ve bayram tatilini, aile ziyaretleri ile geçirmek isteyenler hazırlıklarını yapıyor.
2025 yılı Ramazan ayının ilk orucu 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak. İlk teravih namazı ise 28 Şubat Cuma günü camilerde kılınacak.
Ramazan ayının bu yılki başlangıcı, müslümanlar için manevi bir coşku ve sabır ayı olma yolunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bayram tatili ve aile ziyaretleri planları, Ramazan'ın sonlarına yaklaşırken netleşmeye başlayacak.