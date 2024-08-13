Davinson Sanchez'e ne oldu, sakat mı, ne zaman dönecek? Davinson Sanchez kaç maç yok?

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece kanama ve zorlama tespit edildiğini duyurdu. Davinson Sanchez hangi maçlarda yok? Davinson Sanchez'in sakatlığı var mı?
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Davinson Sanchez'e ne oldu?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı yaşayan futbolcumuz Davinson Sánchez, maç sonrasında yapılan kontrollerinde 2. derece strain (zorlanma ve kanama) olduğunu belirledi." Önümüzdeki 5 maçta Kolombiyalı futbolcunun oynaması beklenmiyor.