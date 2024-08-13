Davinson Sanchez'e ne oldu, sakat mı, ne zaman dönecek? Davinson Sanchez kaç maç yok? Galatasaray, 28 yaşındaki deneyimli stoper Davinson Sanchez'in sakatlık geçirdiğini duyurdu. Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez şu anda kaç maç oynamıyor ve hangi maçlarda oynamayacak?