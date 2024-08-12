Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11!

Fenerbahçe Lille maçı için muhtemel ilk 11 kadrosu, maça saatler kala merak ediliyor. Fenerbahçe Lillemaç'ın kadrosu açıklandı. Sahaya çıkacak 11. Fenerbahçe Lilleilk'in 11. takım tahminleri tartışılıyor ve kimlerin oynayıp oynamayacağı tartışılıyor. Fenerbahçe maça saatler kala Lillemuhtemel ilk 11!

Fenerbahçe'nin Lille İlk 11'i

Lille, Fenerbahçe'nin 2-1'lik skorun rövanşında kendi sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda turu geçmek için Lille'i yenmesi gerekiyor. Bu önemli müsabaka öncesi, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de merak konusu. Fenerbahçe'nin Lille maçı için muhtemel 11:

Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin ve Dzeko yer alıyor.

Fenerbahçe'de En Nesyri'nin fiziksel olarak hazır olmaması ve Dzeko'nun sezona iyi başlamasıyla Lille maçına 9 numarada Dzeko ile başlayacağı tahmin ediliyor. Krunic ise maçta oynamaması bekleniyor.