Daha Güzel Bir İstanbul İçin "Söz Verdik" Murat Kurum'un Tanıtım Filmi Yayında AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul Vizyonu" kapsamında açıkladığı projeleri anlatan bir tanıtım filmi yayınladı. "Söz Verdik" sloganı ile hazırlanan filmde, Kurum'un ulaştırmadan kentsel dönüşüme kadar megakent için planladığı projeler yer alıyor.