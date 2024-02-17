Daha Güzel Bir İstanbul İçin "Söz Verdik" Murat Kurum'un Tanıtım Filmi Yayında

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul Vizyonu" kapsamında açıkladığı projeleri anlatan bir tanıtım filmi yayınladı. "Söz Verdik" sloganı ile hazırlanan filmde, Kurum'un ulaştırmadan kentsel dönüşüme kadar megakent için planladığı projeler yer alıyor.

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Daha Güzel Bir İstanbul İçin "Söz Verdik" Murat Kurum'un Tanıtım Filmi Yayında

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul Vizyonu kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. Filmde, Kurum'un ulaştırmadan kentsel dönüşüme megakent için planladığı projeler 'Söz Verdik' sloganı ile sıralandı.

İşte İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un İstanbul için projeleri

ULAŞIM PROJELERİ

· Raylı sistemler iki katına çıkarılacak

· İki yakaya iki tünel yapılacak

· 20 adet katlı kavşak inşa edilecek

· 151 adet kavşak projesi hayata geçirilecek

· Esenler ve Harem Otogarı taşınacak

· Asya ve AVRUPA YAKASI’NA 6 yeni lojistik merkezi kurulacak

· Her yıl 100 yeni metrobüs ulaşıma dahil edilecek

· Her yıl 250 yeni otobüs ulaşım ağına katılacak

SİLİVRİ’YE METROBÜS HATTI YAPILACAK

· 250 bin araçlık otopark açılacak

· Otopark ücretlerine yüzde 25 indirim uygulanacak

· Merkezi taksi sistemi kurulacak

· Deniz ulaşımı iki katına çıkarılacak

· Deniz ulaşımı için 3 yeni hat oluşturulacak

· 1000 km yeni bisiklet yolu hayata geçirilecek

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

· İSTANBUL’DA tek bir riskli yapı kalmayacak

· Toplam 650 bin konut inşa edilecek

· Evini Dönüştüreceklere 700 bin TL hibe 700 bin TL kredi imkânı verilecek

· 100 Bin TL taşınma yardımı yapılacak

· Kentsel Dönüşüme Özel yapılan 100 bin konut; satılmayacak, kiralanacak

· Mahallelerde kentsel Dönüşüm ofisleri kurulacak

· 39 İlçede tam donanımlı geçici yaşam alanları oluşturulacak

· 7 Tane Afet Lojistik Destek Merkezi açılacak

· 9 noktada yeni Afet Müdahale Merkezi projesi hayata geçirilecek

· 2 yeni acil durum hastanesi inşa edilecek

· 8 yeni hasta yakını konaklama merkezi açılacak

· Afet Farkındalık Akademisi kurulacak

SOSYAL PROJELER

· Her mahalle için kreş hizmeti hayata geçirilecek

· 24 saat açık kreş hizmeti verilecek

· 0-6 yaş çocuk ve ebeveynlerine ücretsiz ulaşım imkânı tanınacak

· Hane halkı esaslı adaletli su tarifesi uygulanacak

· 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL hibe edilecek

· Öğrencilere beslenme desteği sağlanacak

· İlköğretim öğrencilerine toplu Taşıma ücretsiz olacak

· Okullar için güvenlik ve temizlik desteği uygulamaya alınacak

GENÇLERE YÖNELİK PROJELER

· Gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapılacak

· Sosyal tesisler ve spor tesislerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak

· Üniversite öğrencilerine şehirler arası Ulaşım Desteği sağlanacak

· Öğrenci evlerine 25 metreküp Doğal gaz desteği verilecek

· Evlenecek gençlere 50 bin TL hibe edilecek

· İlk işini kuran gençlere 100 bin TL destek sunulacak

· 100 bin kişiye paylaşımlı ofis kurulacak

· Yarı zamanlı iş imkânı ile saatte 200 TL’lik gelir projesi hayata geçirilecek

· Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği verilecek

BÜYÜKLERİMİZE YÖNELİK PROJELER

· İki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli bakım merkezi açılacak

· Büyüklerimize e-sağlık takip hizmeti sağlanacak

· Büyüklerimize yemek ve temizlik desteği verilecek

· İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 2500 TL Ödeme yapılacak

DESTEK VE İSTİHDAM PROJELERİ

· Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak

· 10 yeni Engelsiz Yaşam Merkezi inşa edilecek

· Engelli istihdamı artırılacak

· İş garantili zanaatkar eğitimi verilecek

· Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım imkânı sunulacak

ÇEVRE PROJELERİ

· İlk temel ‘Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ ile atılacak

· 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi kurulacak

· Marmara’ya arıtılmamış tek damla su akmayacak

· 6 yeni içme suyu barajı inşa edilecek

· İstanbul’un su kapasitesi yüzde 21 artırılacak

· Her ilçeye Atık Geri Kazanım Merkezi yapılacak

· 3 bin tonluk 2 adet Katı Atık Yakma Merkezi açılacak

· 500 tonluk Endüstriyel Atık Yakma Tesisi kurulacak

· 39 İlçeye mahalle bahçesi yapılacak

· İstanbul Botanik Parkı açılacak

· Haliç’in her iki yakası yeniden düzenlenecek

· Pendik Sahil düzenlemesi ile güzelleştirilecek

· 151 Tematik Köy hayata geçirilecek

· 39 ilçemizin meydanları dönüştürülecek

· Eminönü-Sirkeci Sahil bandı yeni çehresine kavuşacak

· Kıble Çeşme Caddesi hayat bulacak

· Fatih Camii çevresi yeni bir kimlik kazanacak

· Sultanahmet Meydanı çevresinde tarih canlanacak

· Sirkeci Tren Garı çevresi düzenlenecek

KÜLTÜR-SANAT PROJELERİ

· Uluslararası İstanbul Festivalleri hayata geçecek

· İstanbul Akademisi kurulacak

· Genç sanatçılara eğitim desteği verilecek

· Anadolu yakasına Fuar ve Kongre Merkezi açılacak

· İstanbul’un dijital ikizi oluşturulacak

· Dijital Beyaz Masa projesi hayata geçirilecek

· 964 mahalleye spor tesisi yapılacak

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