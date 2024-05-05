Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan tasarruf vurgusu: “Herkes elini taşın altına koymalı”…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7’de katıldığı “Başkent Kulisi” programında enflasyon ve kamuda tasarruf konularına değindi. Yılmaz, sadece kamu değil özel sektörle beraber topyekün bir tasarruftan bahsetti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan tasarruf vurgusu: “Herkes elini taşın altına koymalı”…

Nisan ayında açıklanan enflasyon yüksek gelmişti. Yıllık bazda neredeyse yüzde 70 seviyeleri görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, katıldığı programda enflasyon hakkında, “Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz” yorumunu yaptı.

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Tasarruf konusuna da değinen Cevdet Yılmaz, her kesime seslenerek topyekün bir tasarrufa vurgu yaptı.

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ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 yıllık hazırlanan Orta Vadeli Program’ın kararlı şekilde devam ettiğini söyledi. Yılmaz enflasyonu işaret ederek şunları ekledi;

“20 puanlık bir düşüş bekliyorum. Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz. Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu olacak.

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Yaz döneminden sonra bunu daha fazla görmüş olacağız. Aslında otomotivde, birtakım alanlarda görmeye başladık bunları. Ama gıda ve hizmetlerde katılık var, onu kırmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte halkımızın hayatında daha fark edilir hale gelecek. Bu, enflasyon negatif olacak anlamında değil, artış hızında çok ciddi bir yavaşlama olacak.”

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TASARRUF TEDBİRLERİ SÜRECEK

“Bu anlayışla kamuda da bir çalışma başlatmış durumdayız. Koordineli bir çalışma yapıyoruz. İyi bir izleme sistemi kurmak istiyoruz. Sadece ilan etmekle kalmayacağız, uygulamanın takibi anlamında da daha etkili bir sistem kurmayı öngörüyoruz.

Araçlarla ilgili tartışmalar var. Sadece araç değil, bina... İhtiyaç yoksa niye yeni bina yapalım? Mevcutları daha verimli nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. En büyük tasarruf verimlilik. Harcama azaltmanın yanı sıra hangi alanda harcamamız varsa, bunu nasıl verimli hale getiririz diye bakıyoruz.”

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