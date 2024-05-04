Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı? Üretimde iyileşme mevcut mu?

Türkiye İstatistik Kurumu, bu hafta içinde önemli veriler paylaştı. 3 Mayıs Cuma günü TÜFE verilerinin yanında ÜFE’yi de paylaştı. Üretim tarafında ne gibi artış olduğu da merak edildi. İşte detaylar…

YAYINLAMA
Google News
Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı? Üretimde iyileşme mevcut mu?

TÜİK, dün açıkladığı verilerde ÜFE verilerine de yer verdi. Enflasyon rakamları kadar Üretici Fiyat Endeksi’de yakından takip edildi.

ekran-resmi-2024-05-04-22-32-36.png

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %55,66 ARTTI

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

ekran-resmi-2024-05-04-22-32-58.png

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %60,03 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %74,68 artış, imalatta %60,03 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,79 artış ve su temininde %66,71 artış olarak gerçekleşti.

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin uykusu kaçacak: İşte tahmin edilen zam…Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin uykusu kaçacak: İşte tahmin edilen zam…

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %54,88 artış, dayanıklı tüketim mallarında %65,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında %66,35 artış, enerjide %29,84 artış ve sermaye mallarında %66,33 artış olarak gerçekleşti.

ekran-resmi-2024-05-04-22-33-13.png

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,26 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,51 artış, imalatta %3,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,30 artış ve su temininde %1,93 artış olarak gerçekleşti.

Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecekMaaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,63 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,77 artış, enerjide %5,08 artış ve sermaye mallarında %1,98 artış olarak gerçekleşti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
1400 TL ödemeyle kredin hazır! 150 bin TL kredi başvurusu
1400 TL ödemeyle kredin hazır! 150 bin TL kredi başvurusu
Standard and Poor, Türkiye’nin kredi görünüm notunu değiştirdi
Standard and Poor, Türkiye’nin kredi görünüm notunu değiştirdi
Amerika’dan iş istihdam verileri paylaşıldı: İyileşme piyasaları hareket ettirdi…
Amerika’dan iş istihdam verileri paylaşıldı: İyileşme piyasaları hareket ettirdi…
Son Haberler
Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı? Üretimde iyileşme mevcut mu?
Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı? Üretimde iyileşme mevcut mu?
Ali Koç’tan TFF Başkanı büyük söz: Telefonunda Bylock çıktı…
Ali Koç’tan TFF Başkanı büyük söz: Telefonunda Bylock çıktı…
Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin uykusu kaçacak: İşte tahmin edilen zam…
Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin uykusu kaçacak: İşte tahmin edilen zam…
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!
Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!
Çok Okunanlar
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
Son dakika! Yıllık Enflasyon rakamları 69,80 olarak açıklandı!
Son dakika! Yıllık Enflasyon rakamları 69,80 olarak açıklandı!
Yorumlananlar
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''