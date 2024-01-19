Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili video yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili video yayınlayarak, "Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz” dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili video yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında bir videomesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili video yayınladı

"Dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz”

Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı’nın uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün uluslararası uzay istasyonuna yolculuğa çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz” açıklamasını yaptı.

"Uzay yolculuğu 14 gün sürecek 13 deney gerçekleştirecek”

Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi Misyonu kapsamında bilim insanlarının hazırlıklarını yaptığı 13 deneyin gerçekleştirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Astronomi, tıp, genetik malzeme birimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili video yayınladı

Bacak ve sırt dekoltesiyle büyüledi! Hande Baladın’in cesur kıyafeti olay olduBacak ve sırt dekoltesiyle büyüledi! Hande Baladın’in cesur kıyafeti olay oldu

Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumuMeteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu

Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesiEmekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da şafak operasyonunda nefesler kesildi! Çok sayıda gözaltı var!
Bursa'da şafak operasyonunda nefesler kesildi! Çok sayıda gözaltı var!
Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi
Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
Evlat nöbetindeki anneler, DEM Parti İl Örgütü binasına yürüdü! “Çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar"
Evlat nöbetindeki anneler, DEM Parti İl Örgütü binasına yürüdü! “Çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar"
Son Haberler
Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!
Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!
İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!
İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!
Ndombele krizi! Son halini gören bu nasıl futbolcu diyor
Ndombele krizi! Son halini gören bu nasıl futbolcu diyor
Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı
Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı
Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı
Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı
Karayolları 4. Bölge Müdürü açıkladı! Bolu dağı tünelindeki çile sona erecek | Avusturya'dan özel ekip geliyor!
Karayolları 4. Bölge Müdürü açıkladı! Bolu dağı tünelindeki çile sona erecek | Avusturya'dan özel ekip geliyor!
Çok Okunanlar
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi
Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi
Bursa'da şafak operasyonunda nefesler kesildi! Çok sayıda gözaltı var!
Bursa'da şafak operasyonunda nefesler kesildi! Çok sayıda gözaltı var!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili video yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili video yayınladı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi
Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi
Yorumlananlar
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri