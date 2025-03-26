Özgür Özel'in boykot cehaleti! Sahiplerini öğrenince o firmaları listeden çıkardı. İşte, önemli detaylar...

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada seçmenleri için boykot edilecek firmaları duyurmuştu. Özel bugün yaptığı konuşmada ise çark etti ve 3 enerji şirketini listeden çıkarttı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve birçok ismin yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçundan gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmanın yankıları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, soruşturma kapsamında yolsuzluk yapma suçundan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için günlerdir Saraçhane'de mitingler düzenliyor. Özgür Özel ise sokaklara davet ettiği kalabalığı kontrol edemiyor. Kontrol edemediği yığınlar hem polislere saldırıyor hem de çevreye zarar veriyor. CHP genel başkanının "gençler" diyerek yumuşatmaya çalıştığı kitle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesine dahi küfretmekten çekinmedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "1418 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Gün içinde sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan bugüne kadar 1418 şüphelinin gözaltına alındığını, halen gözaltında 979 şüpheli bulunduğunu ve bu şüphelilerden 478',nin mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacağını bildirdi. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.

Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.

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Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

SAHİPLERİNİ ÖĞRENİNCE LİSTEDEN ÇIKARDI

Kalabalığın şehvetine kapılan Özgür Özel, dün akşam itibarıyla partisine destek olmadığını düşündüğü bazı firmaları boykot listesine ekleyerek teker teker açıkladı. Medya kuruluşlarından çikolata markalarına, kitap-kırtasiye firmalarından enerji şirketlerine kadar birçok marka Özel'in listesinde yer aldı. Bu markaları açık açık zikretmekten çekinmeyen Özgür Özel, bugün ise çark etti. Bazı firmaların sahiplerini yanlış bildiğini söyleyen Özel, Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol'ü boykot listesinden çıkardıklarını açıkladı. Özel, "Dün arkadaşlar liste hazırlarken Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol dediler. Ama bunlar OYAK'ın.Bunların ürünleri alınmazsa OYAK’ın zararı var. Bu yüzden Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol üzerinden baskımızı, boykotumuzu çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

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