Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar müjdesi: Petrol üretimi 35 bin varili geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibari ile 35 bin varili geçti. Allah'a hamd olsun çalışan buluyor, azmeden buluyor ve sondaj yaparak buluyor. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı onunda Gabar'daki günlük petrol üretimi miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar müjdesi: Petrol üretimi 35 bin varili geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta AK Parti'nin ilçe belediye başkanlarının tanıtıldığı mitinge katıldı.

Binlerce kişinin doldurduğu miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zonguldak bugün seni bir kez daha yürekten selamlıyorum. Kaşların karasına, kurbanım arasına, ancak sen merhem olursun gönlümün yarasına. Kaşların kara kara, açtı gönlüme yara. Açtı gönlüme yara, sensin derdime çare. Kaşlarının karasına vurulduğum Zonguldak, sizleri bugün bir daha muhabbetle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak bizim yoldaşımız olduğu sürece ne FETÖ'cü hainlerin, ne DEAŞ'lı canilerin, ne PKK'lı alçakların, ne de DHKP-C'li katillerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair, "Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmeyiz, yürürüz. Değil mi cephesinde sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz." Zonguldaklı kardeşlerimizle bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimizde, Allah'ın izni ile gelen cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz" dedi.

"87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız"

Doğalgaz desteğinin Nisan ayına kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izni ile kimse bize zincir vuramaz, bizim önümüzü kesemez, hedeflerimize ulaşmaktan bizi geri koyamaz. Rabbim birliğimizi, şu beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim ellesin. Meydanlara sığmayan şu aşkınız için en derin şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize en son 9 ay önce, 20 nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimde milletimizin asırlık hasretlerinden olan Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururu yaşamıştık. Filyos'ta müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğini halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil, konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük bedeli faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibari ile 35 bin varili geçti"

Gabar'da günlük 35 bin varil petrol üretildiğini belirten Erdoğan, "Sadece bununla yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. "Her seçim öncesinde doğalgaz buluyorlar" diyen çapsızlara aldırmadan, "parayı Karadeniz ve Akdeniz sularına gömüyorlar" diyen gafillere kulak asmadan ne dedik, bulanlar ancak arayanlardır desturuyla arama çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmede de kararlıyız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Enerjide tam bağımsızlığı sağlamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve Cesaretle hayata geçiriyoruz. Karadeniz doğalgazının ardından, şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsınız muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almıştı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibari ile 35 bin varili geçti. Allah'a hamd olsun çalışan buluyor, azmeden buluyor ve sondaj yaparak buluyor. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretimi miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şadi Yazıcı Tuzla'yı uçuracak yeni projelerini açıkladı: 'Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak'
Şadi Yazıcı Tuzla'yı uçuracak yeni projelerini açıkladı: 'Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak'
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Genel Başkan Fatih Erbakan Açıkladı! Yeniden Refah Partisinin İstanbul Ankara ve İzmir adayları belli oldu
Genel Başkan Fatih Erbakan Açıkladı! Yeniden Refah Partisinin İstanbul Ankara ve İzmir adayları belli oldu
DEM Parti'nin Terörist başı Öcalan eylemine CHP'den destek ziyareti: 'Naçizane desteklerimizi sunduk'
DEM Parti'nin Terörist başı Öcalan eylemine CHP'den destek ziyareti: 'Naçizane desteklerimizi sunduk'
Son Haberler
Araba alacaklar dikkat! 2.el yerine sıfır alın, yeni kampanya başlattılar
Araba alacaklar dikkat! 2.el yerine sıfır alın, yeni kampanya başlattılar
Emekli ikramiyesinde miktar belli oluyor! Emekliyi bayram ettirecek 2 formül
Emekli ikramiyesinde miktar belli oluyor! Emekliyi bayram ettirecek 2 formül
Ümraniye TEM'de otoyolunda tilki alarmı! Trafik durdu, o anlar kamerada!
Ümraniye TEM'de otoyolunda tilki alarmı! Trafik durdu, o anlar kamerada!
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belediye başkan adayını açıkladı!
Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belediye başkan adayını açıkladı!
Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak
Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak
Çok Okunanlar
Arda Güler'i üzecek yeni gelişme! Real Madrid planı değiştirdi, Arda Güler'i kiralık gönderiyor, yeni takımı bile belli oldu!
Arda Güler'i üzecek yeni gelişme! Real Madrid planı değiştirdi, Arda Güler'i kiralık gönderiyor, yeni takımı bile belli oldu!
Serdar Ortaç, bu kez gönlünü güzeller güzeli Survivor yarışmacısına kaptırdı!
Serdar Ortaç, bu kez gönlünü güzeller güzeli Survivor yarışmacısına kaptırdı!
Aldıkça aldıran fiyatlar! Tarım Kredi Market 10-18 Şubat 2024 'haftanın fırsatları' indirimli ürün listesini yayınladı
Aldıkça aldıran fiyatlar! Tarım Kredi Market 10-18 Şubat 2024 'haftanın fırsatları' indirimli ürün listesini yayınladı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hatay” sözleri siyaset malzemesi olmuştu: Konuya açıklık getirdi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hatay” sözleri siyaset malzemesi olmuştu: Konuya açıklık getirdi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Yorumlananlar
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"