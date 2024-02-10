Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar müjdesi: Petrol üretimi 35 bin varili geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta AK Parti'nin ilçe belediye başkanlarının tanıtıldığı mitinge katıldı.

Binlerce kişinin doldurduğu miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zonguldak bugün seni bir kez daha yürekten selamlıyorum. Kaşların karasına, kurbanım arasına, ancak sen merhem olursun gönlümün yarasına. Kaşların kara kara, açtı gönlüme yara. Açtı gönlüme yara, sensin derdime çare. Kaşlarının karasına vurulduğum Zonguldak, sizleri bugün bir daha muhabbetle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak bizim yoldaşımız olduğu sürece ne FETÖ'cü hainlerin, ne DEAŞ'lı canilerin, ne PKK'lı alçakların, ne de DHKP-C'li katillerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair, "Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmeyiz, yürürüz. Değil mi cephesinde sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz." Zonguldaklı kardeşlerimizle bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimizde, Allah'ın izni ile gelen cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz" dedi.

Haberin Devamı

"87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız"

Doğalgaz desteğinin Nisan ayına kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izni ile kimse bize zincir vuramaz, bizim önümüzü kesemez, hedeflerimize ulaşmaktan bizi geri koyamaz. Rabbim birliğimizi, şu beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim ellesin. Meydanlara sığmayan şu aşkınız için en derin şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize en son 9 ay önce, 20 nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimde milletimizin asırlık hasretlerinden olan Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururu yaşamıştık. Filyos'ta müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğini halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil, konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük bedeli faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibari ile 35 bin varili geçti"

Gabar'da günlük 35 bin varil petrol üretildiğini belirten Erdoğan, "Sadece bununla yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. "Her seçim öncesinde doğalgaz buluyorlar" diyen çapsızlara aldırmadan, "parayı Karadeniz ve Akdeniz sularına gömüyorlar" diyen gafillere kulak asmadan ne dedik, bulanlar ancak arayanlardır desturuyla arama çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmede de kararlıyız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Enerjide tam bağımsızlığı sağlamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve Cesaretle hayata geçiriyoruz. Karadeniz doğalgazının ardından, şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsınız muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almıştı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibari ile 35 bin varili geçti. Allah'a hamd olsun çalışan buluyor, azmeden buluyor ve sondaj yaparak buluyor. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretimi miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.