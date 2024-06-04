Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert açıklamalar: “Fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz”

Türkiye’nin iç gündeminde hafta hızlı başladı. İlk olarak Pazartesi günü ekonomik veriler geldi. Salı günü ise Cumhurbaşkanlığı önderliğinde kabine toplandı. Toplantıdan önemli mesajlar çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert açıklamalar: “Fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı.

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Toplantı tam olarak 2 saat 15 dakika sürdü. Kurban Bayramı tatili ve emekli ikramiyesi gibi kararlarda bugün itibarıyla verildi. Siyasi anlamda da Erdoğan gerekli yerlere mesajlarını iletti. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;

TÜM MİLLETİN HÜKÜMETİYİZ

“81 vilayetimizin tamamında katıldığımız toplantılarda ve mitinglerde doğrudan milletimize hesap verdik. Türkiye’nin kaynaklarının nereye gittiğini, neye ne kadar harcandığını ayrıntılarıyla insanımıza anlattık. Vatandaşa hesap veren, şeffaf, etkin ve güven duyulan bir yönetim geleneğinin ülkemizde yerleşmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.

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Şunu burada altını çizerek tekrar ifade etmek arzusundayım: Biz 85 milyonun tamamının hükûmetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükûmetiyiz. Köylünün olduğu kadar şehirlinin de hükûmetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükûmetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınların, yaşlılarımızın da hükûmetiyiz.

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Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların da hükûmetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükûmetiyiz. Vatandaşımız, ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsa, biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz.”

FİTNELERE KULAK ASMIYORUZ

“783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışına, 85 milyon insanımızın her bir verdine aynı nazarla yaklaşıyor ve aşkla hizmet ediyoruz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye’yi büyütmenin, kalkındırmanın ve daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz.

Hükûmetlerimizin ismini milletimizin gönlüyle birlikte büyük bir başarı hikâyesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız işte budur.”

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