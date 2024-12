Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kongresinde konuştu: İşte, o önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

(Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında patlama)

Patlamanın olduğu gün, Savunma, İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı süratle şehrimize gönderdik. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Çarşamba günü Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarımız şehrimize geldiler. Yaralılarımızı ziyaret ettiler. Ailelerimizin acılarını paylaştılar. Dün de kabine üyelerimizden bazıları, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız buradaydı. Biz de kongremizden sonra inşallah bazı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Kendilerine geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunacağız.

"SORUŞTURMA ÇOK KAPSAMLI SÜRÜYOR"

Bugün patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları iki aileyi ziyaret ettik. Acımız büyük. Yakınlarını kaybeden ailelerimizin yürek yangınını söndürecek sabır ve tevekkül dışında hiçbir kelime yok. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar.

İlk etapta olaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok kapsamlı yürütülüyor.

"KUSURU OLAN VARSA GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Hatası, kusuru, ihmali olan varsa gereği mutlaka yapılacaktır. Yakınını kaybeden hiçbir Balıkesirli kardeşim endişe etmesin. Patlamada can kaybı olması sebebiyle sadece Balıkesir sarsılmadı, hepimiz üzüldük. Bunlar bizim ortak acılarımız. Daha olayın nasıl olduğu bile bilinmeden ana muhalefet partisi lideri çıkıyor son derece talihsiz açıklamalar yapıyor.

"29 İŞÇİNİN HESABINI VERİN"

Devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaş Gayrettepe'de yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmesinler. Acıları yarıştırmak bizim siyasetimiz değildir. Böyle gayri ahlaki yola tevessül etmedik, etmeyeceğiz.

22 yıldır ağır sınamalarla yüzleştik. Yapılan bütün sinsi operasyonları birer birer çözmeyi başardık. Bu dönemde ülkemizde kazandırdığımız eserler, tarihe bıraktığımız izler önceki 80 yıl ile mukayese edilemeyecek kadar büyüktür.

Türkiye'yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeye çalışan bu hayasız akımların tamamına milletimiz göğüs gerdi.

"İNSANLIK SINAVINI YÜZ AKIYLA VERDİK"

Suriye konusunda tarihin doğru yerinde durduk. İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik.

Zorluklarla geçen 13 yıl boyunca mazlumlara kol kanat gerdik. Dik durduk, insanlık sınavını yüz akıyla verdik. Suriye halkının yönetimi ele almasıyla birlikte isteyenlerin geri dönüş yolu açıldı.

"BAAS DÜŞTÜ, YASINI CHP TUTUYOR"

Baas rejimi düştü, yasını CHP tutuyor. Baas rejiminin yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse, zalim Esed'e mersiye düzecekler. CHP'nin ülke menfaatine olacak hiçbir gelişmeye tahammülü yok.

Biz hep önümüze bakıyoruz. Siyasette çıtayı hep yükselttik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunun en güzel örneğidir. Türk siyasetini aciz hale düşürenler tarih önünde hesap verecek.

Her vesilede ve her seviyede halımızla muhatap olarak insanımızın beklentilerine ve şikayetlerine kulak veriyoruz. Her zaman milletimizle hemhaliz.

"2025'TE TERÖR SORUNUNU BİTİRECEĞİZ"

Güney sınırlarımızdaki tehditlerden kurtulacağız. 85 milyonun fertleri arasında iç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşmanın artması doğru değil.

