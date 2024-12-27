Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir ziyaretinde süpriz tesadüf: Askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir ziyaretinde süpriz tesadüf: Askerlik arkadaşının damadı ile tanışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafı gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 'nu ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ASKERLİK ARKADAŞININ DAMADI İLE TANIŞTI

Öte yandan, kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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