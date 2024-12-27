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Suriye'nin kuzeyinden, son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinden, son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinden, son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye'nin kuzeyinden, son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinden, son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak." notuyla yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinden, son dakika! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Kaynak:AA

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