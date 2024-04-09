Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’daki seçim itirazını değerlendirdi: “Mehmet kardeşimiz kazandı”

31 Mart mahalli seçimler bitmesine rağmen tartışmalar devam ediyor. İl ve ilçe bazlı itiraz ve yeniden seçim isteyen siyasi partiler YSK’nın yolunu tutuyor. Bazı kritik bölgeler ise seçimlerde dikkat çekmişti. Bunlardan biri de depremin yaşandı Hatay’dı. Cumhurbaşkanı ilk yorumunu yaptı…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’daki seçim itirazını değerlendirdi: “Mehmet kardeşimiz kazandı”

Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay’da seçimlere itiraz etti.. CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na yeniden seçim talebinde bulundu. Ancak YSK, itiraz talebini reddetti. Buna göre Hatay’da yeniden bir seçim olmayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararı değerlendirdi. Mehmet Özhaseki’nin kazandığını vurgulayarak telefonla tebrik etti.

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MEHMET KARDEŞİMİZ KAZANDI

Hatay’ın Antakya ilçesinde Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen iftar programı gerçekleşti. Programa Bakan Mehmet Özhaseki’de katıldı. Cumhurbaşkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi arayarak vatandaşlara seslendi. Erdoğan seçim hakkında müjdeyi verdi;

“Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün malum Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını verdi ve bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz.

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Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay'a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz.”

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