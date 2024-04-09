CHP'liler jakuzi iftirasına Şeyma Dövücü'den çok sert açıklama: ''Hakkımı helal etmiyorum''

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe belediyesini kazandıktan sonra CHP'lilerin Sancaktepe Belediye Binasında "Jakuzi" bulunduğu iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunan eski belediye başkanı Şeyma Dövücü, çok sert açıklamalarda bulunarak ''Hakkımı helal etmiyorum'' dedi.

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CHP'liler jakuzi iftirasına Şeyma Dövücü'den çok sert açıklama: ''Hakkımı helal etmiyorum''

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü mahalli ve idari yerel seçimlerinde sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı, 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti'den, CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesiyle ilgili ortaya atılan "jakuzi" iddialarına tepkiler sürüyor.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Sancaktepe Belediyesi eski Başkanı Şeyma Döğücü, belediye binasındaki başkan odasında "jakuzi" iddialarına ateş püskürerek suç duyurusunda bulunan Şeyma Döğücü'den yeni bir açıklama daha geldi.

Tv100 canlı yayınına katılan Döğücü şu ifadeleri kullandı;

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'BENİM İTİBARIMLA OYNADILAR, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

"Orada Şaban Sevinç dahil internetten alınmış jakuzi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna 1 milyonun üzerinde yorum geldi.

Buna herkesi o kadar inandırdılar ki. Benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum.

CHP'liler jakuzi iftirasına Şeyma Dövücü'den çok sert açıklama: ''Hakkımı helal etmiyorum''

'BİZİM ŞATAFATLA, LÜKSLE İŞİMİZ OLMAZ'

Beni çok üzdüler. Böyle bir şey olması mümkün değil. Buna nasıl inanıyor insanlar gerçekten hayretlerle karşıladım. Bizim şatafatla, lüksle işimiz olmaz.

Biz vatandaşımızın her daim yanındayız. Sancaktepe'ye gitsinler, oradaki tüm insanlara sorsunlar. Benim nasıl bir başkan olduğumu görsünler.

Vatandaşın, halkın yanında bir başkan olarak 5 yıl süresince elimin, yüzümün akıyla bir kadın başkan olarak siyasetin tüm pisliklerine rağmen çok başarılı bir belediye başkanlığı yaptığımı da ifade etmek istiyorum.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü NecatiÖzkan, Sancaktepe Belediyesi'ne yaptığı ziyaretle ilgili konuşarak 6 bin metrekarelik başkanlık odasının bulunduğunu ve odanın içinde 200 metrekarelik mutfakla jakuzi bulunduğunu söylemişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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