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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi! "Yitip gitmelerine seyirci kalacak değiliz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital platformların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi! "Yitip gitmelerine seyirci kalacak değiliz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.

ERDOĞAN, KONUŞMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

Akademik yıl boyunca değerli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize harika başarılar diliyorum. Bu noktada, öncelikle bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın ilk eğitim merkezlerinin doğduğu, medeniyetler beşiği olan Anadolu topraklarında binlerce yıl yaşadık. Ecdadımız, eğitim kurumları ve yetiştirdiği ilim erbabıyla tarihin her dönemine ışık tutmuştur. Bunlar, akla, bilime ve teknolojiye yön vermiştir.

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Örneğin, Nizamülmülk'ün Bağdat'ta inşa ettiği Nizamiye Medresesi, bugünkü manada kurulan ilk resmi eğitim kurumudur. Daha sonra Semerkant, Buhara, Kahire ve Kayrevan gibi bölgemizin her yerinde benzer eğitim merkezleri kuruldu. Endülüs'te, İspanya sınırları içindeki Kurtuba bölgesindeki medreselerde Hıristiyan ve Müslüman öğrenciler de eğitim gördü.

"GENÇLERİMİZİN YİTİP GİTMELERİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Gençlerimizi çağdaş popüler kültüre bırakmamalıyız. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde her türlü melanetin kaybolmasına göz yumamayız. Milli ve manevi değerlerimiz, asırlardır ayakta duran halkımızı bu mücadelede en büyük yardımcımız olacaktır. Üniversitelerin kendilerine emanet edilen gençlerimize daha fazla sahip çıkması ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Üniversiteler, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yoluyla gençlerin ulusal kimlik oluşturmasına yardımcı olmalıdır.

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