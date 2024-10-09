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Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla...

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Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla...
Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, eski eşi Sezer Çakır ile fotoğraflandı. Yalçın, aşk iddialarının ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yaptı.
Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla... 1 15

Uzun süredir spor yorumcusu olarak görev yapan eski futbolcu Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında Sezer Çakır ile birlikte görüntülendi.

Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla... 2 25

Aşk yaşadıkları söylendi.

Görüntülerin ardından Yalçın ve Çakır arasında aşk iddiaları gündeme geldi.

Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla... 3 35

Candaş Tolga Işık'ın YouTube programında Yalçın, Sezer Çakır'ın bir zamanlar aynı takımda oynayan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olduğunu hatırlattı.

Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla... 4 45

Yalçın'ın tepkisi, "Sanki eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış" şeklinde oldu. "Arkadaşım olduğunu biliyorlar" dedi.

Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla... 5 55

Eski futbolcu, "Beraber geziyoruz, her yere gidiyoruz" dedi. Bildikleri halde kötüleştirdiler. Yanıt olarak, "Arkadaşımın eski eşi, gelenek ve göreneklerimiz hakkında çok yanlış bilgiler veriyor" dedi.

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