Sergen Yalçın ateş püskürdü! Eski takım arkadaşının karısıyla...

Uzun süredir spor yorumcusu olarak görev yapan eski futbolcu Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında Sezer Çakır ile birlikte görüntülendi.
Aşk yaşadıkları söylendi.Görüntülerin ardından Yalçın ve Çakır arasında aşk iddiaları gündeme geldi.
Candaş Tolga Işık'ın YouTube programında Yalçın, Sezer Çakır'ın bir zamanlar aynı takımda oynayan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olduğunu hatırlattı.
Yalçın'ın tepkisi, "Sanki eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış" şeklinde oldu. "Arkadaşım olduğunu biliyorlar" dedi.
Eski futbolcu, "Beraber geziyoruz, her yere gidiyoruz" dedi. Bildikleri halde kötüleştirdiler. Yanıt olarak, "Arkadaşımın eski eşi, gelenek ve göreneklerimiz hakkında çok yanlış bilgiler veriyor" dedi.