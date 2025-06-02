Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda konuştu: Bu bir ihanettir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında açıklamalarda bulundu.

"Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programı Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleşti.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Türkiye'nin orman varlığının tehdit altında olduğunu söyledi. Erdoğan, belediyelerin yangın hazırlığında gerekli yatırımı yapmadığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle durumlarda ateş yakmak afete davetiye çıkarmaktır. İhmal değilse büyük bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ağaçlandırma faaliyetleri ile temayüz eden ve ebediyete uğurladığımız Rahim Demirbaş'a, yani Orman Dede'mize Allah'tan niyaz diliyorum. Rahim Demirbaş orman sevgisi ile herkesin gönlünde yer edinmiş mümtaz bir isimdi.

Bilvesile orman yangınları ile, sellerle mücadele ederken şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. İnsanlık olarak giderek daha sancılı bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz.

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"ORMANLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA"

Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.

"ARTIK DAHA YIKICI YANGINLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

25 Temmuz 2024'te 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık daha yıkıcı orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yerleşim yerlerini de yok ediyor. Ekonomik kayıplara, daha uzun vadeli hasarlara, etkilere yol açıyor. Veriler 2025'in daha sıcak geçeceğini gösteriyor.

"BU BÜYÜK BİR İHANETTİR"

Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle durumlarda ateş yakmak afete davetiye çıkarmaktır. İhmal değilse büyük bir ihanettir. Rabbim ülkemizin her türlü afetten korusun.

'ÜLKEMİZİN YÜZDE 30'UNU ORMANLARLA KAPLADIK'

Çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Gökvatan ve mavi vatandaki çalışmalarımızı yeşil vatana yönelik eserlerimiz ile projelerimiz ile taçlandırdık.

Ormanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kapladık. 2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7.5 milyardan fazla fidan diktik. Milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangınlarda zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını bir sonraki yıla kadar mutlaka yapıyoruz.

"ORMAN KAHRAMANLARIMIZA YAPILMIŞ BİRER HAKARET"

Yangın sonrası fotoğraflar birer dezenformasyondur. Bunların önemli kısmı muhalefet belediyelerine ait çarpık, istilacı çirkin yapılaşma projeleri orman çalışmalarımıza mal edilerek karalama kampanyası yapmaktalar.

Orman kahramanlarımıza yapılmış birer hakaret olarak görüyorum bunları. Çalışmalarımıza gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum.

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