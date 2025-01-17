Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2.Etabı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2.Etabı açılış töreninde konuştu.

Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor." dedi.

Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılışı ile seyahat süresinin 49 dakikadan 17 dakikaya düşeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, "Zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

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