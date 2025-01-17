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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu, "Toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu!
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2.Etabı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2.Etabı açılış töreninde konuştu.

Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu!

Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılışı ile seyahat süresinin 49 dakikadan 17 dakikaya düşeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı, "Zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak:AA

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