Cumhurbaşkanı Erdoğan, '9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni' gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoan'ın katıldığı ödül töreninde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sözlerine "Kur'an-ı Kerim, sözümüzden özümüze, düşüncemizden duygu ve davranışlarımıza kadar hayatımızın her alanına yön vermesi gereken ilahi bir rehberdir." diyerek devam etti.

Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

İslam ülkeleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek gibi yüce bir amaca hizmet eden yarışmaların, bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirildiğini anımsatan Erbaş, 54 ülkeden 94 hafızın ön elemeye katıldığını, 35 ülkeden 41 kişinin ön elemeyi geçerek yarışmaya girdiğini söyledi.

Yarışmada dereceye girenleri tebrik eden Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ibadettir. Ancak, onu sadece güzel bir sesle okunması gereken kitap olarak göremeyiz. Zira Kur'an, sözümüzden özümüze, düşüncemizden duygu ve davranışlarımıza kadar hayatımızın her alanına yön vermesi gereken ilahi bir rehberdir." diye konuştu.

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Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in zihinleri ve kalpleri imar eden, toplumları ıslah eden ilim, irfan ve hikmet yüklü bir kitap olduğunu belirterek, "Kur'an'ı güzel seslerimizle insanlara ulaştırırken, onun hayat veren ilkelerini, hakikatlerini ve mesajlarını da gönüllere nakşetmeliyiz. İnsanlığın buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülkede ve dünyanın pek çok noktasında Kur'an ve din hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Her yaştan kardeşimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlaması için 4-6 yaş ve 7-10 yaş Kur'an kurslarımızda 250 bin çocuğumuz eğitim alıyor. Hafızlık ve ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında 600 bin civarında öğrencimiz var. Yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyon civarında öğrencimiz var. Camilerimiz başta olmak üzere aile ve dini rehberlik merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde, kredi ve yurtların tüm yurtlarında, özel yurtlarda, cezaevleri, sevgi evleri ve hastanelerde hem eğitim hem de rehberlik hizmetleri gerçekleştirmektedir."

Erbaş, Kur'an eğitim merkezleri kurduklarını da anımsatarak, "Tamamı hafız olan ortaokul mezunlarımızı Milli Eğitim Bakanlığı liselere yerleştirme başarı puanlarına göre seçip, 4 yıllık İslami İlimler Kur'an Eğitim Merkezlerimize kaydediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerimizi bir imam hatip lisesine kaydediyor. Çift kanatlı bir eğitimle yatılı olarak bu hafızlarımız eğitim alıyor. İlk açtığımız okulumuz Rize Kur'an Eğitim Merkezimiz oldu. Entegre oldukları okul da Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesidir." bilgisini verdi.

Bu yıl Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa'da toplamda 4 dört Kur'an Eğitim Merkezi daha açtıklarını dile getiren Erbaş, "Önümüzdeki yıl 16 adet daha açacağız inşallah. Türkiye genelinde sayıları 20 olacak." dedi.

Erbaş, İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmak için 40'ı aşkın dilde Kur'an meali ve dini eserler hazırlayıp neşrettiklerini kaydetti.

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