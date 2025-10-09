Mısır basınından son dakika açıklama! Gazze'de ateşkes resmen yürürlükte!

  1. Anasayfa
Mısır basınından son dakika açıklama: ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ve İsrail'in, Mısır'da yürütülen müzakerelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Gazze'de ateşkes resmen yürürlükte!

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ve İsrail'in, Mısır'da yürütülen müzakerelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Türkiye'ye teşekkür eden Trump, İsrail askerlerinin geri çekileceğini bildirdi.

Mısır'da yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onayladığını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

