Çocuğu okula gidenler dikkat edin! Sahte kırtasiye ürünleri risk taşıyor

Kırtasiye ürünleri üreticisi Adel/Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar, "Çocuklarımızın ne yediğine, ne giydiğine dikkat ettiğimiz kadar, kullandığı kırtasiye ürünlerinin güvenliğine de dikkat etmemiz gerekiyor" diyerek sahte, markasız ve güvensiz ürünlerin çocuklar için tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Uçanlar, "Piyasada hiçbir güvenlik testinden geçmemiş ürünler var." diye konuştular. Tüketicilerin sahte mallardan korunmak için güvenilir satış yerlerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu ürünlerin dayanıklı olmadıkları için ailelerin finansal durumları da zorluyor” dedi.

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Uçanlar, tüketicilere markalı ürünlere yönelmelerini tavsiye ettiklerini ancak aynı zamanda markalı ürünlerin sahtelerinin yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 1 milyonun üzerinde kaçak ürün yakalanarak emniyette sergilendi." Sektörümüzdeki en yüksek rakamı. Bu yıl, Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrükler ve güvenlik güçleri tarafından halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek için yürütülen mücadele nedeniyle yakalanan ürünlerin sayısının arttığını belirtti.

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YÜZDE 25 FİYAT FARKI VARSA

Alım gücünün düştüğü ülkelerde sahte ürünlerin artabileceğini belirten Oğuz Uçanlar, sahte ürünlerle de mücadele ettiklerini ve bunları tespit ettiklerinde pazar yerlerine bildirdiklerini söyledi. Uçanlar, "Piyasanın yüzde 25 altında fiyat görüyorsanız, şüphe ile yaklaşılmalı" diye uyardı ve kalitenin ve fiyatın sahte ürünlerden ayırt ettiğini vurguladı. Uçanlar, Adel/Faber-Castell ürünlerinin fiziksel, kalite ve mikrobiyoloji testlerine tabi tutulduğunu ve yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği ve 30 bin ürün kalitesi testi yaptığını belirtti.