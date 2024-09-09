Dev uçak üreticisi zor durumda! Boeing çalışanları greve gitmişti!

33 bin çalışanın greviyle karşı karşıya kalmaktan kaçınmak için Boeing, sendikayla anlaşmaya vardı. İşçiler, ücretlere %33 oranında bir artış getiren geçici anlaşma için oy kullanacak.

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Dev uçak üreticisi zor durumda! Boeing çalışanları greve gitmişti!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boeing, yaklaşık 33 bin çalışanını grevle karşı karşıya bırakmamak için sendika ile geçici bir anlaşma yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki basın, Boeing ile yaklaşık 33 bin üyeye sahip Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası arasında ücretler, sağlık hizmetleri ve iş güvenliği konusunda geçici bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

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İşçiler, dört yıllık sözleşme kapsamında ücretleri yüzde otuz üç oranında artacak.

12 Eylül'de işçiler, Boeing ile sendika arasında varılan geçici anlaşma için Washington ve Güney Carolina eyaletlerinde oylama yapacak. Sözleşme kabul edilmezse işçiler greve gidebilir.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar eden ve gelirinin yüzde 14,6 düştüğünü duyuran Boeing, grev nedeniyle daha da zor durumda kalacağı söyleniyor.

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