CHP'liler birbirine mi düştü: İmamoğlu'ndan 'Pışşık'lı mesaj kime geldi? İşte İmamoğlunun, o dikkat çeken konuşması...

Bugün bir açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden partideki bazı isimlere yüklendi.

Parti içinde ayyuka çıkan adaylık yarışında gizli rekabet içerisinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, isim vermeden birbirlerine gönderme yapmayı sürdürüyor.

'PIŞŞIK' MANSUR'A MI GELDİ

Açılışta konuşan İmamoğlu, 'Pışşık derim' ifadelerini kullanarak; "Ben oturayım, arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın biz iktidar olalım. Öyle yağma yok. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Mersin'den Trabzon'a her il, her belde, her ilçe, her büyükşehir, her örgüt üyesi CHP'nin her bireyi amasız fakatsız kol kola, omuz omuza, milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam yol ileri diyerek hizmet edecek." dedi.

Yavaş'a isim vermeden yüklenen İmamoğlu, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net."ifadelerini kullandı.

