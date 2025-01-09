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Son dakika! Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!

Son dakika! Ankara Polatlı'da yeni yapılan bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!

Son dakika! Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!
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Son dakika! Ankara Polatlı'da yeni yapılan bir inşaatta göçük meydana geldi! İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

Son dakika! Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!

Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika! Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!

Ekipler, işçilerden birinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

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Son dakika! Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!Son dakika! Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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