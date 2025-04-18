Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı ile Doğu Karadeniz gece ve sabah saatlerinde sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz’in doğusu 2,5 m; Görüş: Orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde İstanbul Boğazı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.