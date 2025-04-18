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Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak?

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Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak?
Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? İşte yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 1 112

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? İşte yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 2 212

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde artacak. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 3 312

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 5 512

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 6 612

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 7 712

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 8 812

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Piknik sepetlerinizi çıkarın, havalar ısınıyor: Cuma günü hava nasıl, Bugün hava nasıl olacak? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı ile Doğu Karadeniz gece ve sabah saatlerinde sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz’in doğusu 2,5 m; Görüş: Orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde İstanbul Boğazı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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