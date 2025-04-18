Ekonomiyi allak bullak etti! Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı, ''Üzgünüm pişmanım''

"YILMAZ TUNÇ NE DESE HAKLIDIR"

Yine bu paylaşımıma ilişkin de bir süre sonra almış olduğum bilginin gerçeği yansıtmadığını öğrenmem üzerine düzeltme niteliğinde ek paylaşımlarda bulundum ve edindiğim bilginin doğru olmadığını, ilgili belediyelere herhangi bir operasyon yapılmayacağına ilişkin ifadelerimi ekledim. Hatta tüm bunlara ilaveten sayın Adalet Bakanı'nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum. İfademi bir bütün olarak toparlayacak olursam yapmış olduğum paylaşımlarda bir kısım sakıncalı hususlar olduğunu anlar anlamaz gerekli düzeltmeleri yine sosyal medya hesabım üzerinden yaptım. Bu hususta derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum. Borsa veya benzeri finansal kuruluşlarda herhangi bir haksız kazanç elde etmedim ya da elde edilmesi amacıyla kişi veya kişilere telkin veya tavsiyede ya da yönlendirmede bulunmadım. Eylemlerimin buna sebebiyet veriyor olmasının değerlendirilmesi ayrıca beni üzmüştür ayrıca 11 yaşında ikiz kız çocuk babasıyım. Ben onlara fazlasıyla düşkün olduğum gibi onlar da bana fazlasıyla düşkünler bu sebeple hakkımda hürriyetimi sınırlayabilecek herhangi bir koruma tedbiri uygulanmasını talep ediyorum."