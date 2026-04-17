Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı'yla ilgili dikkat çeken açıklama: Tavrımız net...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin barış için her türlü desteğe hazır olduğunu duyurdu. Erdoğan, Hürmüz Boğazı ile ilgili de, "Tavrımız net. Geçişler kısıtlanmamalı, ticari gemilere açık tutulmalıdır" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

(Kahramanmaraş'taki okul saldırısı) Telefonla aramak veya mesaj göndermek suretiyle üzüntümüzü paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hiç kimseye, hiçbir aileye, hiçbir topluma böyle acılar yaşatmamasını diliyorum.

Program kapsamında yapılacak etkinliklerin, görüşmelerin verimli geçmesini diliyorum. Küresel bir markaya dönüşen Antalya Diplomasi Forumu’nu başarıyla organize edenlere tebriklerimi iletiyorum. Konuşmamın hemen başında bir hususu ifade etmek istiyorum; Bu organizasyonu insanların hangi değerler etrafında buluşabileceği üzerine istişarelerin yapıldığı bir akıl platformu olarak görüyoruz.

Antalya Diplomasi Forumu umudun ortak kürsüsüdür. Forum küresel bir markadır.

'DÜNYA İSTİKAMET BUNALIMI YAŞIYOR'

Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte istikamet buhranı da yaşamaktadır. Gelinen nokta itibarıyla ciddi ve tehlikeli bir eşikte olduğumuz görülüyor.

İnsan haklarını ve küresel güvenliği korumakla görevli mekanizmalar en ağır saldırılar karşısında etkisiz, hatta çoğu zaman kayıtsız kalıyor.

Küresel sistemde yaşanan kriz evvelemirde ahlaki ve varoluşsal bir krizdir. Krizin ulaştığı boyutu görmek için 7 Ekim sonrası Gazze'ye bakmak yeterlidir.

'TÜRKİYE HAZIRDIR'

Evet... Güç dağılımı değişiyor, evet aktörler değişiyor. Bütün bunlar bizim sert bir kırılmayla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. İnsan haklarını ve küresel güvenliği korumakla görevli mekanizmalar en ağır saldırılar karşısında etkisiz, hatta çoğu zaman kayıtsız kalıyor. Gazze'de yaşananları yalnızca insani trajedi olarak okumak eksikliktir. Mevcut düzenin kimi koruduğunu bize çok net bir biçimde göstermiştir.

Eğer bir sistem, kuvözdeki masum bebekleri kurşunlardan koruyamıyorsa, kurumlar ve kurallar zalimlerin zulmüne engel olamıyorsa bu yapısal bir çürüme değil midir? Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir.

Türkiye doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır.

Komşumuz Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve bölgemizin geleceği için hayati önemdedir.

HÜRMÜZ ÇIKIŞI

Hürmüz geçişi ile ilgili tavrımız net. Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır.

15 günlük ateşkesten memnunuz. Hürmüz'de geçişler kısıtlanmamalı, ticari gemilere açık tutulmalıdır.

