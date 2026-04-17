Hürmüz açıldı: Piyasalar hareketlendi, İşte petrol ve altında son durum!

“TÜM TİCARİ GEMİLERE GEÇİŞ İZNİ VERİLDİ”

Arakçi, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Lübnan’daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir” ifadelerine yer verdi.