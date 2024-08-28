Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı! Jandarma'dan açıklama: 'Sonuca çok yaklaştık'

21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili aramalar devam ederken her gün yeni bir gelişme yaşanarak jandarmadan sonuca çok yaklaştık açıklaması geldi.

YAYINLAMA
Google News
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı! Jandarma'dan açıklama: 'Sonuca çok yaklaştık'

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin aile bireyi olduğu açıklandı. Narin'in annesi haberi duyunca fenalaşarak yere yığıldı.

İL JANDARMA KOMUTANI: SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu.

Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!Kayalıkların üzerinde kan bulundu: Kaybolan Narin' hakkında vallik açıklama yaptı!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız. Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Alçak tehdit! Katz'ın Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli'
Alçak tehdit! Katz'ın Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli'
Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?
Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri
'Babalığın yere batsın': 28 Ağustos 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Motosiklet kullananlar dikkat! Artık motosiklet alırken bunu bilmelisiniz
Motosiklet kullananlar dikkat! Artık motosiklet alırken bunu bilmelisiniz
Son Haberler
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı! Jandarma'dan açıklama: 'Sonuca çok yaklaştık'
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı! Jandarma'dan açıklama: 'Sonuca çok yaklaştık'
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti!
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti!
Danıştay İmamoğlu hakkında son kararını verdi! Sahte tablo ve kamu zararı iddiasıyla dava açılmıştı
Danıştay İmamoğlu hakkında son kararını verdi! Sahte tablo ve kamu zararı iddiasıyla dava açılmıştı
Ailesine ateş püskürdü! Özcan Deniz'den şok açıklamalar: Sosyal medyadan tehdit etti!
Ailesine ateş püskürdü! Özcan Deniz'den şok açıklamalar: Sosyal medyadan tehdit etti!
Mansur Yavaş'tan kendisini eleştirdiği için zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilen Gülbin Tosun hakkında ilk açıklama!
Mansur Yavaş'tan kendisini eleştirdiği için zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilen Gülbin Tosun hakkında ilk açıklama!
Kariyer yapmak isteyen bu mesleklere yönelsin! En çok aranan meslekler açıklandı
Kariyer yapmak isteyen bu mesleklere yönelsin! En çok aranan meslekler açıklandı
Çok Okunanlar
Dünyaya rezil olduk! Galatasaray- Young Boys maçında çıkan olaylar manşetlere böyle taşındı: Türkiye'de çılgınlık
Dünyaya rezil olduk! Galatasaray- Young Boys maçında çıkan olaylar manşetlere böyle taşındı: Türkiye'de çılgınlık
Milli voleybolcu Zehra Güneş Maldivler'den yaptığı tatil pozlarıyla yine gündem oldu
Milli voleybolcu Zehra Güneş Maldivler'den yaptığı tatil pozlarıyla yine gündem oldu
28 Eylül Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 6 il için sarı kod uyarısında bulundu
28 Eylül Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 6 il için sarı kod uyarısında bulundu
Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?
Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?
Komutanlar Malazgirt'te sahneye çıkmadı iddialarına DMM'den açıklama geldi: 'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'
Komutanlar Malazgirt'te sahneye çıkmadı iddialarına DMM'den açıklama geldi: 'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'
Narin'den 7 gündür haber yok! Tüm imkanlar seferber edildi! İşte son gelişmeler
Narin'den 7 gündür haber yok! Tüm imkanlar seferber edildi! İşte son gelişmeler
Yorumlananlar
Altının yükselişi devam eder mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? 27 Ağustos 2024 Salı gram çeyrek ons altın fiyatları
Altının yükselişi devam eder mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? 27 Ağustos 2024 Salı gram çeyrek ons altın fiyatları
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!