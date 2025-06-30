CHP'den Mezhep provokasyonu: Koltuğu sallanan Özel, Alevilere bakın ne vadetti?

Özgür Özel'in İstanbul’da katıldığı Muharrem Orucu iftar programında mezhepçilik üzerinden kullandığı kutuplaştırıcı (Sünni-Alevi) dil tepki çekti.

İstanbul’da katıldığı Muharrem Orucu iftar programında yaptığı konuşmada "Cemevleri ibadethane statüsüne kavuşacak" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mezhepçilik üzerinden kullandığı kutuplaştırıcı (Sünni-Alevi) dil tepki çekti.

CHP'de 'şaibeli kurultay' sürecine ilişkin dava devam ederken, kurultay tartışmalarıyla CHP koltuğunu kaybetme ihtimali olan Özgür Özel, İstanbul’da katıldığı Muharrem Orucu iftar programına katıldı.

Burada konuşma yapan Özgür Özel, Cemevleri'nin ibadethane statüsüne kavuşacağını söyledi.

"CEMEVLERİ İBADETHANE OLACAK"

Özel konuşmasında, "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidar olduğunda, nasıl İmam Hüseyin Cemevi ilk kez resmî olarak ibadethane kabul edildiyse, biz de tüm cemevlerinin aynı şekilde tanınmasını sağlayacağız. Camiler devlet nezdinde hangi haklara sahipse, cemevleri de aynı haklara sahip olacak" dedi.

"ZORUNLU DİN DERSİ OLMAYACAK"

Özel, "Cemler, ibadet olarak din derslerinde yer alacak. Kimse zorunlu din dersi görmek zorunda kalmayacak. Herkes çocuğunun inancını özgürce belirleyecek. Devlet, tüm inançlara eşit mesafede duracak bir yapıya kavuşacak." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

CHP'de 'şaibeli kurultay' sürecine ilişkin dava devam ederken, kurultay tartışmalarıyla CHP koltuğunu kaybetme ihtimali olan Özgür Özel, İstanbul’da katıldığı Muharrem Orucu iftar programına katıldı.

Burada konuşma yapan Özgür Özel, Cemevleri'nin ibadethane statüsüne kavuşacağını söyledi.

Vicdansızlığın böylesi: Enes'in tekerlekli sandalyesini çalarak, sokaklarda emeklemek zorunda bıraktılar!

Son dakika: CHP kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi!

İzmir cehennemi yaşadı: Blanço gün ağarınca ortaya çıktı, servet değerindeki yazlıklar kül oldu!