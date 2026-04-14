CHP'den istifa haberi: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AK Parti'ye mi geçiyor?

CHP'den istifalar sürüyor: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Antalya Gündem gazetesinden Yaprak Özer'in haberine göre, Kumbul’un yarın AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den istifa etti: AK Parti'ye geçmesi bekleniyor

CHP Antalya’da yaprak dökümü yaşanıyor. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti. Kumbul’un yarın AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

MECLİS ÜYELERİ İLE AK PARTİYE KATILACAK

CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı ve bazı meclis üyelerinin de kendisine eşlik edeceği ileri sürüldü.

Antalya Gündem gazetesinden Yaprak Özer'in haberine göre, Antalya’da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik kulisler hareketlendi. Niyazi Nefi Kara ve Muhittin Böcek hakkındaki gelişmelerin ardından bu iddiaların güçlendiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti’ye geçiş hazırlığında olduğu ve bu süreçte bazı belediye meclis üyelerinin de kendisiyle birlikte hareket edeceği belirtildi.

Daha önce Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçtiği hatırlatılırken, benzer bir sürecin Serik’te de yaşanabileceği öne sürüldü.

Parti değişimine yönelik çıkan haberler daha önce yalanlanmıştı.

Ancak Kadir Kumbul’un bir süre önce Ankara’da AK Partili isimlerle bir araya gelmesi ve bu görüşmelere ilişkin fotoğrafları paylaşması iddiaların temelini oluşturdu.

