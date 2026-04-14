Son dakika... Şanlıurfa'da bir okula silahlı saldırı: Açılan ateş sonucunda çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Yaralıların olduğu öne sürülen olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

YARALILAR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

DHA ve İHA'daki habere göre olayda bazı öğrencilerin yaralandığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

ETKİSİZ HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

