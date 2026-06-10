Savaş kızıştı: ABD İran'a füze yağdırdı, Tahran'dan jet hamle!

Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait Apache tipi bir helikopterin düşmesinin ardından ABD İran'a gece saatlerinde füze yağdırdı, Tahran'dan yanıt gecikmedi, anında karşılık verdi.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait Apache tipi bir helikopterin düşmesinin ardından Washington-Tahran hattında gerilim zirveye tırmandı. ABD'nin "meşru müdafaa" gerekçesiyle İran'daki hava savunma sistemleri ve radarları vurmasına, İran Devrim Muhafızları Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan askeri üslerini hedef alarak sert karşılık verdi. Tahran, yeni bir ABD saldırısına anında yanıt verileceğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı bir ABD helikopterinin vurulması, Ortadoğu'da ateşkesi bozdu. ABD ve İran güçleri arasında gece saatlerinde başlayan karşılıklı saldırılar, bölgeyi bir anda ateş çemberine çevirdi.

ABD'DEN GECE YARISI "MİSİLLEME" OPERASYONU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), düşen Apache helikopterinin ardından harekete geçerek İran'a karşı misilleme saldırıları düzenlediğini açıkladı. Operasyonun "meşru müdafaa" kapsamında yapıldığını belirten CENTCOM, "Bu operasyon İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir" ifadelerini kullandı.Bu açıklamaların hemen ardından İran medyası; Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehri, Keşm Adası ve Bender Abbas bölgelerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump saldırılar sırasında yaptığı açıklamada operasyonu doğrulayarak, "Tepki vermek çok önemli. Bir helikopteri düşürdüler ve şu anda misilleme yapıyoruz." dedi.

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CENTCOM: SALDIRI DALGASI 4 SAAT SÜRDÜ

Sabaha karşı operasyonun detaylarını paylaşan CENTCOM, başlatılan saldırıların tamamlandığını ve yaklaşık 4 saat sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı belirtildi.Saldırıda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu aktarılarak, operasyonun uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılara da bir yanıt olduğu vurgulandı.

İRAN CEVAPSIZ BIRAKMADI: ABD ÜSLERİNE İHA VE FÜZE YAĞMURU

ABD'nin gece yarısı operasyonuna Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılar sonrası ABD'nin Ortadoğu'daki stratejik üslerinin hedef alındığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde toplam 21 hedefin vurulduğu belirtildi.İran'ın misilleme dalgasında şu kritik noktalar hedef alındı:

Bahreyn'deki ABD 5. Filosu, İnsansız hava araçları (İHA) sürüsüyle yoğun saldırı altına alındı.

Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü, alistik füzelerle hedef alındı. İddialara göre, F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangarlar da dahil olmak üzere 4 önemli hedef imha edildi.

Kuveyt ordusu ise ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

"ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ" İDDİASI

ABD'nin saldırılarını "sahte bahanelerle" düzenlediğini savunan İran tarafı, ABD füzelerinin Sirik kentinde askeri hedeflerden ziyade 2 su deposunu vurduğunu ve 1 iletişim kulesine hasar verdiğini iddia etti.Öte yandan krizin boyutunu büyütecek bir diğer gelişme de ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde yaşandı. İran, ABD ordusuna ait teknoloji harikası MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü tüm dünyaya ilan etti.

ARAKÇİ: HİÇBİR SALDIRI YANITSIZ KALMAYACAK

ABD ordusunun İran’a yönelik gerçekleştirdiği son misilleme saldırılarının ardından, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD’ye uyarıda bulunan Arakçi, "Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır" dedi.

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