CHP'de kurultay öncesi kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin mi? Özgür Özel partide entübe mi edilecek? İşte, o iddialar...

CHP'de Özgür Özel için sular ısınıyor. Parti içinde Özel karşıtları,eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı yaparken, Özel yönetiminin son 1,5 yıldaki politikalarına karşı sert eleştiriler yöneltiliyor.

CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultay öncesinde kriz yaşanıyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları delegelerden imza toplayıp kurultayda yeniden çoğunluğu ele geçirebilmek için mesai yürütüyor.

Çoğunluk imzasının toplanması halinde parti içi muhalefetin ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet edeceği iddia ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Kurultay'da 500'e yakın oyu bulunduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu için CHP Ankara Delegesi Elmas Kübra Karaca dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

1300'ü aşkın delege arasında Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet eden ilk isim olan Karaca şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum. Bugün, bu deneyim ve liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Partimizi güvenli bir limana taşımak ve bu zorlu süreci sağduyu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz"

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KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMLARI ARTTI

Sabah'ta yer alan habere göre parti içi muhalif isimlerin son günlerde sosyal medyada organize bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunması da dikkat çekiyor. Bazı paylaşımlarda genel merkezin son 1,5 yıldaki politikalarına sert eleştiriler yöneltiliyor.

GENEL MERKEZE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını iddia eden genel merkez kanadındaki isimlere sert eleştiriler yönelten eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ise açıklamasında, "Kendisinin böyle bir beyanı olmadığı halde 'Kılıçdaroğlu aday değil' dedikodusunu yayan arkadaşlar, bizi şaşırtmıyorsunuz. 38. Kurultay'da da oylama ikinci tura kaldığında 'Kılıçdaroğlu çekildi' yalanını da yandaşlarınız olan sözde medya mensupları ile yaymıştınız ve sonuç da aldınız. Zafere giden her yol mubah öyle mi? Yapınız buna müsait değil ama biraz daha mert, dürüst ve ilkeli olsanız nasıl olur?" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU YÜZDE 90 ADAY'

Savcı Sayan, yaptığı paylaşımda “Sayın Kılıçdaroğlu %90 aday… Az önce kaynağım bildirdi.. 553 rakamını bayağı geçmişler.. Kaynak: CHP’li ve çok sağlam…” ifadelerine yer verdi.

Sayan, bu paylaşımında bir önceki gün yaptığı başka bir paylaşımı da alıntıladı. Alıntılanan tweette ise Sayan, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve 553 ıslak imzanın hazır olduğunu iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP’de 2023’teki 38. Olağan Kurultay’da Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e karşı genel başkanlık yarışını kaybetmişti. O dönemde Kılıçdaroğlu 55 il başkanı ve 130 milletvekilinden 95’inin desteğini almış, ancak İstanbul delegelerinin büyük çoğunluğu (196 delegeden 185’i) Özgür Özel’i desteklemişti. Kurultayda Özgür Özel, CHP’nin yeni genel başkanı seçilmiş ve Kılıçdaroğlu’nun liderlik dönemi sona ermişti.

Kılıçdaroğlu, 2024’te bir televizyon programında yaptığı açıklamada, parti içinde “hançerlendiğini” ve vefasızlıkla karşılaştığını söyleyerek değişim sürecine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun 2025’te yapılması planlanan tüzük kurultayını bir seçimli kurultaya dönüştürme çabası içinde olabileceği konuşuluyordu. Savcı Sayan’ın iddiası, bu söylentileri yeniden alevlendirdi.

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